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Обустройство многофункциональных спортивных площадок у школ №85 и №183 началось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.
Согласно информации, на территории школы №85 площадь спортивной зоны составит более 370 кв.м, на территории школы № 183 – почти 400 кв. м.
На данный момент строители уже уложили бортовой камень, слои песка и щебня.
На каждой площадке установят семь спортивных тренажеров для разных групп упражнений.
Ранее сообщалось, что более тысячи занятий прошло в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Спорт в каждый двор".
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