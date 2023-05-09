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Общество

Обустройство многофункциональных спортивных площадок у школ №85 и №183 началось в Нижнем Новгороде

15 мая 2023 17:42  [122] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Обустройство многофункциональных спортивных площадок у школ №85 и №183 началось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

Согласно информации, на территории школы №85 площадь спортивной зоны составит более 370 кв.м, на территории школы № 183 – почти 400 кв. м.

На данный момент строители уже уложили бортовой камень, слои песка и щебня.

На каждой площадке установят семь спортивных тренажеров для разных групп упражнений.

Ранее сообщалось, что более тысячи занятий прошло в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Спорт в каждый двор".

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Теги:
Спорт Школы
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