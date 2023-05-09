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Общество

Нижегородец - участник СВО встретился со студентами на площадке Дома народного единства

15 мая 2023 18:32  [119] Общество
Фото: Дом народного единства

Фото: Дом народного единства

На площадке нижегородского Дома народного единства прошла встреча студентов с военнослужащим, прибывшим в отпуск в Нижегородскую область из зоны СВО.

Боец с позывным "Нижний" откровенно ответил на вопросы учащихся колледжа Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС и активистов нижегородского отделения "Молодой Гвардии". Он рассказал об атмосфере в зоне СВО, солдатском быте, поддержке тыла и о том, почему решил стать добровольцем.

"У меня просто не было другого выбора. Считаю, что, как и каждый настоящий мужчина, я должен защищать свою Родину", - поделился военнослужащий.

Нижегородский доброволец участвует в спецоперации уже 8 месяцев. За это время дважды был представлен к наградам. Сейчас он в отпуске, все время проводит с семьей. С супругой Еленой у них трое сыновей: старшему 15 лет, среднему – 3 года, младшему – 2 года.

"Я постоянно убеждаюсь, что у нас очень крепкий тыл. Мою супругу и детей очень поддерживают, и мне, конечно, служить легче, зная это. Запал есть, рвусь в бой защищать свою землю и свою семью", - рассказал военнослужащий.  

Вместе с мужем на встречу с молодежью пришла и супруга Елена.

"Отпуск у мужа две недели, мы почти не расстаемся сейчас. Так хочется подарить ему много тепла, внимания, любви, чтобы ощущение семейного счастья еще долго согревало его на передовой", - поделилась Елена.

Сам боец поблагодарил собравшихся за поддержку и в их лице всех земляков за помощь, которую оказывают бойцам СВО. Встреча, как отметили участники, получилась душевной.

"Я получил ответы на все волнующие меня вопросы. Конечно, я читаю посты в интернете, слежу за этой темой, но вот такого личного общения с бойцом СВО до этого не было. Мне было важно получить информацию, что называется, из первых уст", - сказал студент колледжа Павел Шляпников.

В завершение встречи учащиеся в рамках акции Дома народного единства "Объединяем людей" написали письма участникам спецоперации и попросили нижегородского воина передать их сослуживцам.

Ранее сообщалось, что еще одна группа добровольцев-контрактников из Нижнего Новгорода отправилась в зону СВО.

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Теги:
Военные СВО
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