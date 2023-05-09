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Общество

Свет и воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 16 мая

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Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 16 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе отключено горячее водоснабжение двух многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Ковалихинская, 53 и ул. Пискунова, 45. Работы будут проводиться с 9:00 до 14:00.

В Сормовском районе запланированы точечные отключения электропитания. На непродолжительное время - с 9:00 до 11:00 - без света останутся жильцы двух домов по улице Исполкома - 7 и 9. Кроме того, с 9:00 до 15:00 без света останутся жители улицы Светлоярской - домов № 2, 4, 6, 8.

В частном секторе с 9?00 до 17:00 будут обесточены дома на ул. Биробиджанской, 1-20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32; ул. Клинкерной, 1-20; ул.Трансформаторной, 1-20, 22, 24.

В Советском районе электричество отключат по нескольким адресам: ул. Бориса Панина, 12; ул. Полтавская, 51А, 53. Света не будет с 9:00 до 16:00.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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