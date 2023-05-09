"Волгаэнерго" провела акцию по сдачи крови "День донора" Общество

Фото предоставлено пресс-службой ГК Волгаэнерго

Более 40 сотрудников ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) приняли участие в благотворительной акции по сдаче крови "Донорский день". Мероприятие проходит ежегодно, с целью обеспечить учреждения здравоохранения региона донорской кровью.

Забор производила мобильная бригада Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой в специальном передвижном комплексе, оснащённом современным медицинским оборудованием. Перед донацией каждый из участников акции прошел медицинский осмотр и сдал необходимые анализы. Сначала принимали тех, кто участвовал в акции впервые.

"Немного волнуюсь, новичок в этом деле. У меня отец донор, друг – почетный донор, поэтому я без раздумий пришел сюда. По мне донорство – дело нужное и важное. Это реальный шанс спасти чью-то жизнь, а порой и единственный. И если ты можешь помочь, то это обязательно нужно сделать", – рассказал Пётр Толмаков, сотрудник Автозаводской ТЭЦ.

В течение пяти часов работы врачебной бригады около 40 сотрудников ГК "Волгаэнерго" сдали в общей сложности почти 18 литров крови.

Примечательно, что в процессе проведения мероприятия, к акции начали присоединяться проходящие мимо нижегородцы. Все участники получили на память об этом дне мягкие игрушки в виде сердечек, символизирующих доброе дело, идущее от сердца.

"Хотелось бы выразить отдельные слова благодарности Центру крови, который помог нам в проведении этой акции. Сотрудники компании не первый год участвуют в ней, и мы будем продолжать этот опыт дальше. Уверен, вместе мы сможем помочь многим людям", – подчеркнул генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.