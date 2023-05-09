Около 200 заявок уже подано нижегородцами для участия в образовательном проекте "PROдвижение" Бизнес

Первые 200 заявок подали жители Нижегородской области на участие в образовательном проекте "PROдвижение". Принять участие в проекте могут нижегородцы в возрасте до 25 лет, которые уже зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя или только планируют это сделать, а также те, кто состоит в Реестре социальных предприятий.

Обучение проводит центр "Мой бизнес" Нижегородской области, который является организатором мероприятия. Проект реализуется в рамках федеральной программы "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения деятельности" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Программа состоит из четырех этапов. Ее участников обучат основам предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета, планирования. Отдельные занятия коснутся ведения социального бизнеса, франшизы и онлайн-продаж. По итогам обучения проекты участников получат экспертную оценку. Обучение является обязательным условием для получения грантов в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В 2023 году планируется провести несколько потоков обучения, поэтому прием заявок будет вестись до 1 ноября.

В прошлом году обучение в рамках реализации проекта "PROдвижение" прошли более 4,4 тысячи жителей Нижегородской области, более 250 выпускников открыли свой бизнес, а 300 проектов получили гранты на общую сумму 136 млн рублей.

Для участия в проекте "PROдвижение" необходимо пройти регистрацию на портале "Мой бизнес 52.рф". Участие в проекте бесплатное.

Получить дополнительную информацию можно в областном центре "Мой бизнес" по телефону: 8 (831) 435-17-00 (доб. 1017) или на горячей линии "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, нацелен в том числе на оказание комплексной консультационной, образовательной, информационной, имущественной, финансовой поддержки предпринимателям.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели смогут принять участие в ежегодном региональном бизнес-форуме "Время экспорта".