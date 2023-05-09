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Общество

Свет и ГВС частично отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 17 мая

17 мая 2023 09:18  [63] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 17 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе в период с 8:00 до 17:00 проводятся плановые работы на электросетях, в связи с чем будут обесточены следующие адреса: укл. Анапская, 1-11; ул. Головнина, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55; ул. Саврасов, 28, 30, 32, 34; Свежий пер., 1-9; Тёплый пер., 1-8; ул. Юная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Оранжерейный туп., 38, 41, 43, 43б, 43а, 45а, 45, 47, 48а, 48б, 49, 50а, 50б, 50, 58, 60, 58к1; ул. Чачиной, 43, 45, 45, 46А.

В Нижегородском районе будет отключено горячее водоснабжение в трёх многоквартирных домах: ул.Белинского,118/29, ул. Горького, 165,163. Работы буду проводиться с 9:30 до 14:00.

Электричество будет отключено с 9:00 до 18:00 на Казанском шоссе, 7, 17, 19; и ул. Касимовской, 1.

В Ленинском районе с 12:00 до 17:00 отключение электроэнергии будет производиться точечно: на ул. Искры, 44 и пр.Ленина, 10а. Кроме того, с 13:00 до 15:00 отключения пройдут на ул. Дружбы, 28; ул. Кировской, 46а; ул. Лагерной,1а-28, ул. Кировской, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 45а, 47, 49, 51; ул. Кружковской, 27, 27а; ул. Молодой Гвардии, 30.

В Канавинском районе на Московском шоссе со вчерашнего дня проводятся работы на электросетях, в связи с чем обесточены два многоквартирных дома - № 84а и 86. Света в них не будет до 17:00.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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