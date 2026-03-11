Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Общество

Студенты Президентской академии – бронзовые призеры всероссийского конкурса "ФинИгра"

11 марта 2026 11:25 Общество
Студенты Президентской академии – бронзовые призеры всероссийского конкурса ФинИгра

Фото: НИУ Президентской академии

Это интеллектуальное онлайн-состязание среди студентов вузов в области финансовых и экономических знаний. В пятом сезоне игры за победу боролись более 5000 студентов и 700 команд из 78 регионов

«ФинИгра» включала 3 этапа:

  • Зарегистрировавшиеся команды участвовали в отборочном туре на уровне региона
  •  20 команд, прошедших отборочный тур, попали в региональный финал
  • Топ-3 команды по итогам регионального финала прошли во всероссийский суперфинал.

В онлайн-состязании были отмечены 6 команд из Нижнего Новгорода, три из которых представляли Нижегородский институт управления. 

Команду НИУ наградили за третье место во всероссийском суперфинале – «Финансисты-авантюристы».

В состав команды победителей под руководством заведующей кафедрой финансов и правового регулирования финансового рынка НИУ Елены Кисловой вошли: Барынькина Дарья, Булавкина Кристина, Круподерова Дарья, Лисина Вера, Макарова Полина, Малова Валентина, Муратова Анна, Шешенина Кристина.

«Девушки серьезно готовились, проявили настойчивость и хорошие знания. Уверена, что опыт такого конкурса для них станет одной из отправных точек для дальнейшего профессионального роста»,  - сказала завкафедрой финансов и правового регулирования финансового рынка НИУ Президентской академии Елена Кислова.

Команде из тройки лидеров суперфинала были вручены призы: книги-бестселлеры по экономике,  в частности – по денежно-кредитной политике.

Вторую награду студенты НИУ получили за выход во всероссийский суперфинал – «Институт благородных девиц». Награждены: Абузова Елизавета, Блинова Анастасия, Бойко Яна, Болгарь Диана, Малышева Мария, Русских Полина, Суханова Мария, Тимофеева Анна, Третьякова Дарья, Шушканова Арина.

Третью награду —  За упорную борьбу в региональном отборе –«КАПИТАЛ-IQ» получили: Абидуллина Индира, Богомолова Софья, Заякина Мария, Исса Мариам, Капустина Полина, Кулаковская Варвара, Ремизова Анастасия.

Команды работали под руководством доцента кафедры экономики и обеспечения экономической безопасности НИУ Президентской академии Марины Степановой.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

