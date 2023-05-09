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Общество

"Теплоэнерго" проведет гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ

17 мая 2023 11:04  [78] Общество

"Теплоэнерго" проведет гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде 18 мая, начиная с 00:05.

Как сообщили в пресс-службе компании, температура сетевой воды в ходе испытаний будет понижена до 40 градусов Цельсия в целях безопасности.

В ходе испытаний вода подается под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов.

Жителям в этот день необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей.

В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горячую линию АО "Теплоэнерго" по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса "Сообщить о неполадке" на официальном сайте предприятия teploenergo-nn.ru.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период. По результатам испытаний участки, показавшие свою малонадежность, будут оперативно включены в план ремонтной программы.

Предремонтные испытания на прочность и плотность 18 мая пройдут тепловые сети улиц Березовская, Бурнаковская, Гордеевская, Коминтерна, Куйбышева, Народная и других.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Теплоэнерго" с 16 по 19 мая проведет гидравлические испытания тепловых сетей Нагорной теплоцентрали.

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Теги:
Теплоэнерго
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