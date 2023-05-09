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Общество

Максим Ребров: "Семья – наша главная ценность, которую необходимо хранить и поддерживать"

17 мая 2023 15:54  [89] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

16 мая в Нижнем Новгороде на базе КУПНО состоялся финал 23-го городского фестиваля "Семья года 2023". В школьных и районных этапах фестиваля приняли участие 150 семей, на городской этап вышли семьи – победители районных этапов.

Финалистами фестиваля стали:
- семья Гдешинских, МБОУ "Гимназия № 136" Автозаводский район;
- семья Ребровых, МБДОУ "Детский сад №18 "Паровозик" Канавинский район;
- семья Карнавских, МБУ ДО "Центр детского творчества Ленинского района";
- семья Гуниных, МАОУ "Школа № 118 с УИОП" Московский район;
- семья Царевых, ЦДТ "Созвездие" СП МБУ ДО "Дом детского творчества Нижегородского района";
- семья Глинкиных, МБОУ "Школа № 89" Приокский район;
- семья Веряскиных, МБОУ "Школа № 18" Советский район;
- семья Назимовых, МАОУ "Школа № 77" Сормовский район. 

"Мы с женой воспитываем четырех дочек – самой старшей 10 лет, самой младшей 9 месяцев. В этом году мы впервые приняли участие в этом конкурсе, победили в районном этапе – в Канавинском районе. Считаю, что семья – не просто ячейка общества, это наша главная ценность, которую необходимо хранить и поддерживать. Важно показывать молодому поколению своим собственным примером, как нужно вести себя в семье, ценить семью. Самое главное – передать нашим детям любовь и счастье, которые нам передали наши родители, деды. В нашей семье есть участники Великой Отечественной войны, и сегодня особенно важно сохранять историю и память семьи. Своим дочкам я постоянно рассказываю об этом, привожу примеры ситуаций, которые происходят в жизни", - рассказал руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров. 

Мероприятие прошло в форме семейной гостиной, на которой каждая семья продемонстрировала свою уникальность, поделилась секретами семейного счастья, рассказала о традициях и ценностях семьи, передаваемых из поколения в поколение. 

Финалисты фестиваля были награждены грамотами Департамента образования Нижнего Новгорода и подарками. Свои призы учредили городской совет отцов и детский центр "Грамотейка".

Напомним, что фестиваль "Территория семьи" прошел в КУПНО.

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Теги:
Законодательное собрание Семья
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