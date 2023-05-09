МВД пригрозило рэперам уголовной ответственностью за треки о наркотиках Происшествия

Министерство внутренних дел России намерено внести в КоАП и УК РФ поправки, согласно которым исполнителям за треки о наркотических веществах будет грозить уголовная ответственность. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, данные изменения предполагают введение ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе и интернете. За нарушение закона сначала будет действовать административная ответственность. После нескольких повторных нарушений вводится уголовная ответственность.

Например, фильмы предлагается маркировать бегущей строкой или титрами.

"С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придётся проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать - будем сажать", - сказал Игорь Зубов

В случае принятия закон вступит в силу уже в 2024 году.

В конце марта кабмин внёс в Госдуму законопроект о наказании за повторную пропаганду наркотиков в Сети. В частности, документ предусматривает штраф в размере до 50 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.