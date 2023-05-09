Фонд развития территорий достроил дом №23 в нижегородском ЖК "Новинки Smart City" Общество

Фото: Фонд развития территорий

Фонд развития территорий достроил дом №23 в нижегородском ЖК "Новинки Smart City". Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Согласно информации, после прохождения итоговой проверки Инспекция государственного строительного надзора 17 мая выдала заключение о соответствии девятиэтажного дома общей площадью 5,9 тысяч кв. м требованиям проектной документации.

После этого объект будет введен в эксплуатацию, что позволит восстановить права 79 дольщиков.

Напомним, Фонд развития территорий достраивает 25 домов в ЖК "Новинки Smart City", из которых в эксплуатацию введено 17 зданий, в которых жилье получили более тысячи дольщиков.

Ранее сообщалось, что строительство четырех домов завершается в ЖК "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде.