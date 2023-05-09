Свет и ГВС частично отключили в шести районах Нижнего Новгорода 18 мая Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 18 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе продолжаются локальные работы на трубопроводе, в связи с чем будет отключено горячее водоснабжение в трёх многоквартирных домах: ул.Белинского,118/29, ул. Горького, 165,163. Работы будут проводиться с 9:30 до 12:00.

Кроме того, по информации Россетей, с 9:00 до 17:00 будут производиться отключения электроэнергии по адресам: ул. Бринского, 1, 1А, 2; ул. Верхне-Печёрская, 2, 4, 4А (школа №7); Казанское шоссе, 3, 3А.

С 9:00 до 12:00 отключения света запланированы в слободе Подновье на улице Слободской (полностью), ул. Лысогорской в домах №; 83-139 (нечет.), 140-179, 237-246, 248, 252-264, 266, 267, 270-274, 278, 279, 281, 283, 284, 286, 287, 290. С 13:00 до 16:00 без света останутся наб. Гребного канала, 8, 11, 11а, 15: ул Слободская, 300-321, 331-489, 495; слобода Подновье, 282, 288-295, 297, 299-330, 344, 491, 496, 498А, 500-532.

В Автозаводском районе с 13:00 до 16:00 электричество будет отключено в многоквартирном доме на ул. Челюскинцев, 20.

В Приокском районе проводятся плановые работы на электросетях. В связи с этим с 9:00 до 17:00 в Дубёнках будет обесточены несколько домов: ул. Воронежская, 1-8, 10, 12; ул. Кулебакская, 1-10а; ул.Салтыкова-Щедрина, 1-11; ул. Туранская,1, 3, 3а, 5.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат в многоквартирных домах на ул. Полтавской, 33; ул.Вячеслава Шишкова, 2к1, 4к1, 4к2; ул. Козицкого, 2. С 9:00 до 16:00 света не будет на ул. Красносельской, в домах № 11, 11А, 11Б, 13, 13Б. С 14:00 до 16:00 без электропитания останутся Плодовый пер., 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Тимирязева, 19, 21, 23, 25, 27, 17/4.

В Сормовском районе отключение электроэнергии запланировано с 8:00 до 12:00 по адресам: ул. Коминтерна, 223; ул. Свободы, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 46; а с 9:00 до 17:00 по адресам: Пензенский пер., 22, 24.

Всего на час - с 9:20 до 10:20 свет отключат в домах на ул. Коминтерна, 183-199 (нечет.) и на ул. Скосырева полностью. С 9:30 до 15:00 света не будет в домах на ул. Силикатной, 7, 9, 11.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома по адресам: ул. Кузбасская, 35, 37; ул. Орская,1-12; Нул. Осипенко, 11, 13, 15, 17, 18; ул. Пулковская, 3, 5, 7, 9, 36, 38; ул. Серова, 33, 35-44, 46; Московском шоссе, 84.