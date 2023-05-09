Нижегородца оштрафовали за езду по пешеходным дорожкам Кремля на автомобиле Происшествия

Фото: Telegram-канал Нижний №1

Нижегородца оштрафовали за езду по пешеходным дорожкам Кремля на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, мужчина передвигался по дорожке на Кремлевском бульваре.

Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя, им оказался 37-летний житель Нижнего Новгорода.

В отношении него были составлены административные протоколы за движение по пешеходным дорожкам и нарушение правил остановки. Мужчина оштрафован на 3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД в Нижегородской области выявили почти 150 нарушений.