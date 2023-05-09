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Нижегородца оштрафовали за езду по пешеходным дорожкам Кремля на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, мужчина передвигался по дорожке на Кремлевском бульваре.
Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя, им оказался 37-летний житель Нижнего Новгорода.
В отношении него были составлены административные протоколы за движение по пешеходным дорожкам и нарушение правил остановки. Мужчина оштрафован на 3 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД в Нижегородской области выявили почти 150 нарушений.
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