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Происшествия

Нижегородца оштрафовали за езду по пешеходным дорожкам Кремля на автомобиле

18 мая 2023 11:06  [82] Происшествия

Фото: Telegram-канал Нижний №1

Нижегородца оштрафовали за езду по пешеходным дорожкам Кремля на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, мужчина передвигался по дорожке на Кремлевском бульваре.

Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя, им оказался 37-летний житель Нижнего Новгорода.

В отношении него были составлены административные протоколы за движение по пешеходным дорожкам и нарушение правил остановки. Мужчина оштрафован на 3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД в Нижегородской области выявили почти 150 нарушений.

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Теги:
Кремль ПДД
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