Глеб Никитин: "Музеи все чаще становятся территорией не только созерцания, но и активного творчества" Общество

18 мая отмечается Международный день музеев. С профессиональным праздником сотрудников музеев поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что музейная среда в регионе постоянно развивается: обновляются существующие музеи и создаются новые площадки, растет количество посетителей, учреждения удостаиваются значимых премий и наград.

"Нижегородская область по праву гордится своим музейным сообществом. Здесь работает очень много неравнодушных, преданных своему делу специалистов, которые стремятся создавать новое, радовать и удивлять нижегородцев и гостей города. Музеи все чаще становятся территорией не только созерцания, но и активного творчества. Там проходят мастер-классы, у детей и взрослых появляется возможность попробовать себя в искусстве. Востребованность таких форм подтверждают цифры посещаемости. Рост очень и очень серьезный", - отметил Глеб Никитин.

По данным регионального министерства культуры, за 1 квартал 2023 года НГИАМЗ посетили 129 645 человек (+24,3% к аналогичному периоду прошлого года); НГХМ - 41 257 человек (+49%), музей-заповедник А.С. Пушкина в Большом Болдине - 9 500 человек (+61%).

Напомним, что Нижегородский государственный художественный музей стал победителем премии издания The Art Newspaper Russia в номинации "Музей года". Торжественная церемония XI ежегодной премии The Art Newspaper Russia состоялась 14 марта в Москве. Впервые в истории премии эту награду получил региональный музей. Также Нижегородский музей-заповедник и музей-заповедник А.С. Пушкина в Большом Болдине вошли в топ-50 самых посещаемых российских музеев за 2022 год, по версии The Art Newspaper Russia.