Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о смерти ребенка в больнице Дзержинска

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Председатель СК России Александр Бастрыкин держит на контроле уголовное дело о смерти ребенка в больнице Дзержинска. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.
Как рассказала в обращении к главе СК жительница Дзержинска, в декабре 2022 года состояние ее месячной дочери ухудшилось и она была госпитализирована.
Длительное лечение в больнице не помогло и в мае девочка скончалась.
СУ СК России по Нижегородской области завело по данному факту уголовное дело. О ходе расследования будет доложено Александру Бастрыкину.
Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик погиб после удара током в Борском районе.
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