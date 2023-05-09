Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
Время работы Нижегородского кремля продлено
Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
18 мая 2023 12:00  [95] Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о смерти ребенка в больнице Дзержинска
18 мая 2023 11:45  [90] Водителя из Татарстана с погоней и стрельбой задержали в Кстове
18 мая 2023 11:06  [119] Нижегородца оштрафовали за езду по пешеходным дорожкам Кремля на автомобиле
17 мая 2023 15:34  [380] Бывший замдиректора "Нижегородского водоканала" приговорен к четырем годам колонии за взятки
17 мая 2023 14:58  [286] Участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" задержали в Арзамасе
16 мая 2023 19:37  [366] МВД пригрозило рэперам уголовной ответственностью за треки о наркотиках
16 мая 2023 14:35  [532] Уголовное дело о реабилитации нацизма завели в Павлове после нападения на подростка с Георгиевской лентой
16 мая 2023 13:27  [582] Еще один нижегородский фельдшер пострадал во время нападения на рабочем месте
16 мая 2023 12:46  [448] Жителя Нижнего Новгорода задержали за кражу техники на 3,5 млн рублей
16 мая 2023 12:33  [510] Борский таксист вернул пенсионерке 500 тысяч рублей, распознав мошенническую схему
Происшествия

Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о смерти ребенка в больнице Дзержинска

18 мая 2023 12:00  [95] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель СК России Александр Бастрыкин держит на контроле уголовное дело о смерти ребенка в больнице Дзержинска. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Как рассказала в обращении к главе СК жительница Дзержинска, в декабре 2022 года состояние ее месячной дочери ухудшилось и она была госпитализирована. 

Длительное лечение в больнице не помогло и в мае девочка скончалась.

СУ СК России по Нижегородской области завело по данному факту уголовное дело. О ходе расследования будет доложено Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик погиб после удара током в Борском районе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Здравоохранение Следственное управление
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph