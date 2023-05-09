Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о смерти ребенка в больнице Дзержинска Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель СК России Александр Бастрыкин держит на контроле уголовное дело о смерти ребенка в больнице Дзержинска. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Как рассказала в обращении к главе СК жительница Дзержинска, в декабре 2022 года состояние ее месячной дочери ухудшилось и она была госпитализирована.

Длительное лечение в больнице не помогло и в мае девочка скончалась.

СУ СК России по Нижегородской области завело по данному факту уголовное дело. О ходе расследования будет доложено Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик погиб после удара током в Борском районе.