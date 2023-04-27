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Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб после удара током в Борском районе

02 мая 2023 16:46  [37] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Восьмилетний мальчик погиб после удара током в Борском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 28 апреля в деревне Подрезово ребенок получил удар электрическим током, когда коснулся оборванного провода линии электропередач.

От полученных травм мальчик скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 ч. 2 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи дадут юридическую оценку действиям энергоснабжающей организации, ответственной за эксплуатацию линий электропередач.  

Ранее сообщалось, что замдиректора школы №84 в Нижнем Новгороде приговорена к условному сроку за гибель мальчика от удара током.

Подрядчик работ, приведших к гибели ребенка, был приговорен к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы.

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Теги:
Борский г.о. СК РФ
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