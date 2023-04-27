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Восьмилетний мальчик погиб после удара током в Борском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, 28 апреля в деревне Подрезово ребенок получил удар электрическим током, когда коснулся оборванного провода линии электропередач.
От полученных травм мальчик скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 ч. 2 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователи дадут юридическую оценку действиям энергоснабжающей организации, ответственной за эксплуатацию линий электропередач.
Ранее сообщалось, что замдиректора школы №84 в Нижнем Новгороде приговорена к условному сроку за гибель мальчика от удара током.
Подрядчик работ, приведших к гибели ребенка, был приговорен к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы.
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