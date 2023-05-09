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Экономика

ОМК поддержала проект создания единого водозабора в Выксе

18 мая 2023 12:28  [114] Экономика
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

При поддержке ОМК в городе Выкса Нижегородской области будет создана единая система водозабора для обеспечения жителей качественной питьевой водой, сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в городском округе возведут несколько водозаборных сооружений и насосных станций, а также проложат около 80 километров труб. Проектирование системы единого водозабора осуществляет компания "ИнжКомПроект". Стоимость проектных работ составила 55 млн рублей, финансирование выделено за счет средств ОМК.

После разработки проекта и его государственной экспертизы, Выкса будет иметь возможность получить финансирование на непосредственное строительство нового водозабора из средств целевой государственной программы.

Водозаборные сооружения будут расположены на территории между поселками Дружба и Туртапка. Предварительное обследование показало наличие здесь достаточного количества воды, отвечающей всем требованиям. В рамках подготовки проекта пробурят две мониторинговые скважины. Строительство нового водозабора позволит обеспечить доступ к воде, соответствующей более высоким стандартам качества.

"Ресурс действующих скважин, средний возраст которых составляет 50 лет, постепенно снижается. При этом в 2010 году среднечасовое потребление питьевой воды составляло 700 куб. метров в час, в 2021 – уже в два раза больше. Чтобы обеспечивать округ водой в достаточном объеме, особенно в летний период, скважины должны иметь ресурс водозабора до 2500 куб. метров в час. Город развивается, его потребности растут. В Выксе строят новые дома: и по программе переселения из ветхого аварийного фонда, и ОМК возводит жилье для своих сотрудников. Поэтому для решения вопросов и качества и количества воды необходима кардинальная реконструкция системы водоснабжения", - отметил глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков.

"Рассчитываем, что проект строительства единого водозабора, который разрабатывают при поддержке ОМК, получит и поддержку государства. Новая система скважин и трубопроводов даст Выксе воды столько, сколько потребуется и сегодня, и в будущем. Наша общая задача сделать так, чтобы в домах выксунцев всегда была чистая питьевая вода, а город смог развиваться быстрее и лучше", - подчеркнул управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.

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Теги:
Выкса ОМК
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