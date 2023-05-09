Ярмарка графики "Контур" пройдет в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: АНО “Центр 800”

Ярмарка графики "Контур" пройдет в Нижнем Новгороде в период с 25 по 28 мая на Театральной площади, д. 1. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, на месте экспозиции организуют стенды для работ участников. Участвовать в мероприятии будут галереи, образовательные учреждения, современные художники, культурные деятели. Основателями проекта выступают предприниматель и меценат Дмитрий Володин, а также куратор, сооснователь ЦСИ "Терминал" Майя Ковальски.

По словам замгубернатора Нижегородской области Олега Берковича, в настоящее время в Нижнем Новгороде есть возможность для изучения практически всех видов искусства, в том числе и графических рисунков.

"На мой взгляд, графика - это больше про осмысление, чем про эмоции. Она активирует воображение, исходя из жизненного опыта каждого зрителя. При этом графика обладает всеми возможностями воздействия на чувства и эмоции человека, несмотря на то, что чаще всего использует чёрно-белую гамму цветов, линии и точки", - подчеркнул он.

Посетить "Контур" смогут все нижегородцы, ярмарка также станет местом встречи для коллекционеров и любителей искусства.

"В профессиональном сленге художников есть смешное слово "оконтурить" - это значит обвести изображение линией, выявить контур. Сразу становится понятно, что внутри, а что снаружи. Снаружи — большой и разнообразный, трудно структурируемый мир, внутри — выделяемое автором нечто важное, изображение, становящееся на наших глазах искусством. Хотите найти смысл — ищите вдохновляющую вас графику, и "Контур" вам поможет", - рассказала заместитель директора Пушкинского музея по региональному развитию Анна Гор.

Ранее сообщалось, что выставка "Я это помню" открылась в нижегородском культурном центре "Терминал".

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