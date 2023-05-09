Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Ремонт на пяти участках дорог Новинского сельсовета Нижнего Новгорода запланирован в 2023 году.
Как сообщили в ГУАД Нижегородской области, работы пройдут в рамках нацпроекта БКД и региональной программы "Вам решать!".
В настоящее время дорожные рабочие уже приступили к ремонту на участке протяженностью 1,7 км от въезда в поселок Кудьма к железнодорожной станции и школе. Стоимость работ составит 11,7 млн рублей. Как отметили в ГУАД региона, данный участок планируется отремонтировать быстро, ввиду востребованности проезда у местных жителей.
Кроме того, в Новинках по губернаторскому проекту "Вам решать!" в текущем году пройдет ремонт на четырех участках местных дорог суммарной протяженностью 1,16 км. На одном из этих участков также будет построен тротуар.
В Новинском сельсовете в планах на предстоящее время асфальтировка улиц Нагорной в поселке Новинке, улицы Центральной в деревне Сартаково, а также строительство дороги и тротуара от ЖК "Лайм".
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".
Ранее сообщалось, что ремонт 13 участков дорог ведется в Нижнем Новгороде по нацпроекту БКД. Четыре десятка асфальтобетонных заводов в Нижегородской области приступили к выполнению задач по нацпроекту БКД.
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