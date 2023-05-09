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Бизнес

Нижегородский филиал "Т Плюс" модернизировал лабораторный комплекс Кстовских тепловых сетей

18 мая 2023 13:58  [126] Бизнес
Фото: “Т плюс”

Фото: “Т плюс”

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" провел модернизацию и капитальный ремонт помещений группы Кстовских тепловых сетей центральной химической лаборатории города Кстово. 

В рамках проекта лабораторный комплекс полностью оснащен современной лабораторной мебелью и многофункциональным оборудованием, введены в работу новые высокоэффективные и эргономичные вытяжные шкафы. Стоимость реализованного инвестиционного проекта составила 6,8 млн рублей.

"Модернизация позволила обеспечить максимальную точность результатов, значительно ускорила процесс исследований воды и улучшила условия труда персонала", - отмечает начальник центральной химической лаборатории (ЦХЛ) г. Кстово Нижегородского филиала "Т Плюс" Юлия Кудрявцева.

Группа Кстовских тепловых сетей ЦХЛ г. Кстово осуществляет постоянный контроль за качеством воды системы горячего водоснабжения, питьевой воды, а также производственных вод и отходящих газов котельных КТС, работающих в городе и 24 населенных пунктах Кстовского муниципального округа. Лаборатория располагается в черте города, что позволяет оперативно реагировать на жалобы жителей, проводить отбор, выполнять исследования и, при необходимости, принимать меры по улучшению качества воды.

В 2022 году лаборатория Кстовских тепловых сетей успешно подтвердила аккредитацию своей деятельности, что является гарантом достоверности результатов проводимых испытаний.

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Теги:
Т Плюс
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