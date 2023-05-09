Медучреждения Нижегородской области в 2023 году уже получили 64 единицы нового оборудования

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Замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал о поставках оборудования в медучреждения региона.
Согласно информации, на закупку техники в текущем году в регионе выделено 240 млн рублей.
На данный момент уже поставлено 64 единицы из 94 запланированных. По всем остальным поставкам заключены контракты.
Давид Мелик-Гусейнов отметил, что уже в мае в регионе начнет работу 40% оборудования, которое которое должно было заработать до 31 декабря.
Замгубернатора добавил, что оборудование не должно простаивать. Для решения этой проблему техника подключается к автоматической системе мониторинга.
Ранее сообщалось, что медучреждениям Нижегородской области передали 74 новые машины скорой помощи.
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