Медучреждения Нижегородской области в 2023 году уже получили 64 единицы нового оборудования Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал о поставках оборудования в медучреждения региона.

Согласно информации, на закупку техники в текущем году в регионе выделено 240 млн рублей.

На данный момент уже поставлено 64 единицы из 94 запланированных. По всем остальным поставкам заключены контракты.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что уже в мае в регионе начнет работу 40% оборудования, которое которое должно было заработать до 31 декабря.

Замгубернатора добавил, что оборудование не должно простаивать. Для решения этой проблему техника подключается к автоматической системе мониторинга.

Ранее сообщалось, что медучреждениям Нижегородской области передали 74 новые машины скорой помощи.