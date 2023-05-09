"Ресторанный сбор" на нужды СВО предложили ввести в России Общество

Депутаты КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о так называемом "ресторанном сборе", который подразумевает перечисление в фонд поддержки участников СВО 1% от суммы счёта. Соответствующий документ размещён на сайте законодательного органа, сообщает телеканал "360".

Как пояснили авторы инициативы, сбор планируется распространить на совершеннолетних посетителей ресторанов, баров и ночных клубов.

Согласно информации, сумма сбора будет идти отдельно от стоимости услуг заведения и будет перечисляется в федеральный бюджет с дальнейшим направлением в фонд поддержки участников СВО. Причём банковские комиссии за перечисления взиматься не будут.

Как говорится в пояснительной записке к документу, данный сбор не вызовет негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку он составит незначительную часть чека, но при этом "создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей".

Напомним, президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции. Несколько дней назад рабочая группа по вопросам СВО разработала единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей.

Ранее сообщалось, что комплексную программу адаптации участников СВО и их семей представили в Нижегородской области.