В Подновье откачивают воду с затопленного участка Общество

Дорогу в Подновье затопило талой водой. По словам очевидцев, проехать по ней невозможно — передвигаться можно только вплавь. Кадры с места жители публикуют в социальных сетях.

Некоторые автомобилисты попытались проехать через затопленный участок, однако машины заглохли. Судя по опубликованным фото, воды в тех краях по колено.

В администрации Нижегородского района сообщили, что работы по откачке воды начались. К ликвидации последствий подтопления привлечена дополнительная техника. По данным властей, уровень воды снизился примерно на 25 сантиметров.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Канавинском районе. На улице Мурашкинской в районе дома №13 из-за скопления воды изменили маршрут троллейбусов №10. Как сообщили в Центре развития транспортных систем, в настоящее время транспорт следует только до остановки "Тоннель Московского вокзала".

В районах области ситуация не лучше. В Выксе паводок затопил 20 придомовых территорий. А в Кулебакском округе паводок разрушил мост.