Можно ли требовать долю в родительской квартире
06 апреля 2026 14:07 Общество
Екатерина Мизулина сообщила о каналах с угрозами кстовским школам

В мессенджерах начали появляться каналы с угрозами в адрес школ Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, подобные группы уже оказывают влияние на работу некоторых учебных заведений в Кстове. Информация о таких сообществах передана в правоохранительные органы.

Мизулина также отметила, что аналогичные группы фиксируются и в других городах России, включая Тверь и Ижевск.

Она пояснила, что одной из целей таких сообществ является поиск несовершеннолетних, которые могут решиться на нападение на школы. По ее словам, после выявления таких подростков с ними пытаются установить контакт и спровоцировать на совершение преступления.

Ранее сообщалось, что два нижегородских подростка получили 6 и 8 лет колонии за теракт на железной дороге. Других подростков осудили на 6 лет за теракт по заданию из Telegram. 

