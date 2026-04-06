Екатерина Мизулина сообщила о каналах с угрозами кстовским школам

В мессенджерах начали появляться каналы с угрозами в адрес школ Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По ее словам, подобные группы уже оказывают влияние на работу некоторых учебных заведений в Кстове. Информация о таких сообществах передана в правоохранительные органы.
Мизулина также отметила, что аналогичные группы фиксируются и в других городах России, включая Тверь и Ижевск.
Она пояснила, что одной из целей таких сообществ является поиск несовершеннолетних, которые могут решиться на нападение на школы. По ее словам, после выявления таких подростков с ними пытаются установить контакт и спровоцировать на совершение преступления.
Ранее сообщалось, что два нижегородских подростка получили 6 и 8 лет колонии за теракт на железной дороге. Других подростков осудили на 6 лет за теракт по заданию из Telegram.
