Захара Прилепина готовят к третьей операции Общество

Врачи готовят нижегородского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина к третьей операции, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, состояние Захара Прилепина остаётся стабильным. Отмечается, что операция пройдет уже в ближайшее время и станет третьим оперативным вмешательством.

По рекомендации медиков до операции Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии.

Напомним, что машину нижегородского писателя Захара Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов лично встретился с бригадой медиков, оказавших первую помощь Захару Прилепину на месте взрыва автомобиля в Борском районе.