Захара Прилепина готовят к третьей операции

Врачи готовят нижегородского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина к третьей операции, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, состояние Захара Прилепина остаётся стабильным. Отмечается, что операция пройдет уже в ближайшее время и станет третьим оперативным вмешательством.
По рекомендации медиков до операции Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии.
Напомним, что машину нижегородского писателя Захара Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов лично встретился с бригадой медиков, оказавших первую помощь Захару Прилепину на месте взрыва автомобиля в Борском районе.
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