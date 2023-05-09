Нижегородские "Волонтеры Победы" передали бойцам СВО девятую партию гуманитарной помощи Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Нижегородские "Волонтеры Победы" собрали и направили в зону СВО уже девятую партию гуманитарной помощи. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, помощь в сборе оказали жители региона, добровольцы, представители образовательных организаций и сотрудники межрайонной ИФНС России №18 по Нижегородской области.

Сбор вещей был организован на базе соседского центра "#вМесте" на улице Должанской. К отправке принимались продукты длительного хранения, медикаменты для оказания первой помощи, нательное белье, средства личной гигиены, антимоскитные средства, батарейки, рации. Вся гуманитарная помощь была собрана в соответствии с запросами самих военнослужащих.

"С самого начала специальной военной операции мы вносим вклад в поддержку земляков-военнослужащих. Была проделана большая работа - наши активисты при помощи неравнодушных нижегородцев собирали гуманитарную помощь, плели маскировочные сети, делали окопные свечи, шили одежду, посещали с гуманитарной миссией Донбасс. Кроме того, мы активно помогаем не только самим бойцам, но и их семьям, которые остались без надежного плеча рядом. Безусловно, мы не остановимся на достигнутом, впереди - много планов и новых задач, с которыми мы обязательно справимся вместе", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Местные жители организовали мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов в виде белых ангелов, а также теплых походных «сидушек», отметив, что защитникам необходима моральная поддержка и ощущение домашней заботы.

Вся собранная помощь была передана представителям АНО "ДоброБор", которые на регулярной основе организуют добровольческие миссии на Донбасс. Военнослужащие получат гуманитарный груз уже на следующей неделе.

Напомним, что любой желающий может помочь мобилизованным нижегородцам, передав необходимые предметы в пункт сбора гуманитарной помощи, который располагается на базе соседского центра "#вМесте" (ул. Должанская, д.1), ежедневно с 10:00 до 20:00. Уточнить полный список принимаемых вещей можно по номеру горячей линии ситуационного центра "Волонтеров Победы": 8 831 410 81 10.

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