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Общество

Временный пешеходный переход будет организован на проспекте Молодежный у метро "Парк культуры"

19 мая 2023 12:02  [45] Общество

На время ремонтных работ на станции метро "Парк культуры" городской дептранс организует дополнительный пешеходный переход на пр. Молодежный около дома №44, сообщает pravda-nn.ru.

Такое решение приняли после жалоб от местных жителей, которые были вынуждены переходить дорогу не по подземному переходу, чем подвергали себя опасности.

С помощью вновь организованного пешеходного перехода нижегородцы смогут пересечь проспект и выйти в к Автозаводскому парку, а также к остановке общественного транспорта.

Отмечается, что временный пешеходный переход, который будет действовать до конца мая, оборудуют знаками и временной дорожной разметкой.

Ранее сообщалось, что временная дорога у стройплощадки метро на площади Сенной в Нижнем Новгороде будет закрыта с 19 мая.

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Теги:
Метро Общественный транспорт
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