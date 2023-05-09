Конференция "Преподавание информационных технологий в РФ" проходит в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ННГУ им.Лобачевского

В Нижнем Новгороде на площадке ННГУ 18 мая начала работу 21-я Всероссийская конференция "Преподавание информационных технологий в РФ", организованная Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и Университетом Лобачевского.

Двухдневное мероприятие очно и в режиме ВКС объединило 700 участников – представителей государственных структур, образования, ИТ-бизнеса. Им предстоит обсудить современные тенденции развития информтехнологий; подготовку специалистов по направлениям ИИ, облачных технологий и информбезопасности, комплексную автоматизацию бизнес-процессов и проектирования ERP-систем, разработку программно-аппаратных комплексов; особенности обучения ИТ-специалистов в текущих условиях - и многие другие темы.

Конференция открылась панельной дискуссией "Новые возможности развития кадрового потенциала ИТ-отрасли". С докладами на ней выступили в том числе замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, глава регионального Минцифры Александр Синелобов, замминистра образования Нижегородской области Любовь Широкова, и.о. ректора ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов - и другие спикеры.

Максим Паршин, принимающий участие в конференции в режиме ВКС, отметил, что в настоящее время для ИТ-бизнеса важнейшей проблемой является привлечение квалифицированных кадров - а именно, разработчиков. Минцифры РФ реализует линейку проектов, направленных на развитие кадрового потенциала индустрии: “Код будущего” для школьников, “Цифровые кафедры” для студентов, “Цифровые профессии” для взрослых. Кроме того, увеличивается количество бюджетных мест на ИТ-специальности в вузах, развивается спортивное программирование.

Александр Синелобов сообщил, что в сфере ИТ и смежных отраслях в регионе работают около 1900 компаний, в которых насчитывается около 34 тысяч сотрудников. При этом имеется порядка 5 тысяч вакансий.

Для того, чтобы устранить кадровый голод, в Нижегородской области создана мощная образовательная составляющая ИТ-кадров.

"Профильные информационные кафедры готовят специалистов во всех ключевых вузах региона. И уже со школьной скамьи нижегородцы могут изучать бесплатно языки программирования на курсах крупных ИТ-компаний. Ведётся строительство ИТ-кампуса. Мы уверены, что такая подготовка позволит сформировать новый драйвер притяжения лидеров и новаторов в сфере высоких технологий в наш регион", – подчеркнул Александр Синелобов.

Олег Трофимов рассказал, что для ННГУ подготовка ИТ-кадров является одной из важнейших стратегических задач.

"Мы ведём подготовку в области ИТ по всем направлениям: дополнительному образованию школьников, среднему профессиональному образованию, бакалавриату, специалитету и магистратуре, дополнительному профессиональному образованию – в совокупности это около 4300 обучающихся на данный момент. В основе подготовки востребованных специалистов [...] лежат два основных принципа – опора на развитую в ННГУ фундаментальную науку и практикоориентированность" - отметил в своём докладе и.о. ректора ННГУ

В первый рабочий день конференции также прошли круглые столы "Дружим за ИТ-кадры", "Безболезненный переход на отечественные решения: миф или реальность", "Отечественные программно-аппаратные комплексы – какие специалисты нужны стране".

Согласно информации, 19 мая в программе конференции запланирована работа по двум трекам – школьному и университетскому. В частности, пройдёт круглый стол круглый стол, посвящённый созданию в Нижнем Новгороде ИТ-кампуса "Неймарк".