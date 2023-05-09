Работа нижегородского метрополитена будет продлена во время "Ночи музеев - 2023" Общество

Работа метро в Нижнем Новгороде будет продлена в связи с проведением всероссийской акции "Ночь музеев -2023".

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, в целях обеспечения комфортного перемещения нижегородцев 20 мая будет продлена работа метрополитена до 01.00.

Напомним, что почти 80 нижегородских музеев и выставочных пространств присоединятся к акции "Ночь музеев". Нижегородские "Заповедные кварталы" станут участниками всероссийской акции "Ночь музеев". Модельные библиотеки Нижегородской области станут участниками "Ночи музеев - 2023".

