Музей "Паровозы России" в Нижнем Новгороде будет работать всю ночь с 20 на 21 мая Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Музей "Паровозы России" в Нижнем Новгороде будет работать всю ночь с 20 на 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Привычное расписание изменено в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев".

Кроме того, в Инженерном центре Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" (ул. Гороховецкая, 12) проведут экскурсии об истории развития ГЖД, вкладе железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне и др. В медиазале состоится показ мультфильмов по безопасности на железных дорогах, воспоминаний ветеранов-железнодорожников, фильмов об истории ГЖД.

Напомним, 18 мая в первый рейс отправился туристический ретропоезд на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас. Во главе состава – уникальный паровоз П-36, производившийся с 1953 по 1956 гг.