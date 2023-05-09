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Культура и отдых

Музей "Паровозы России" в Нижнем Новгороде будет работать всю ночь с 20 на 21 мая

20 мая 2023 10:20  [40] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Музей "Паровозы России" в Нижнем Новгороде будет работать всю ночь с 20 на 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Привычное расписание изменено в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев".

Кроме того, в Инженерном центре Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" (ул. Гороховецкая, 12) проведут экскурсии об истории развития ГЖД, вкладе железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне и др. В медиазале состоится показ мультфильмов по безопасности на железных дорогах, воспоминаний ветеранов-железнодорожников, фильмов об истории ГЖД.

Напомним, 18 мая в первый рейс отправился туристический ретропоезд на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас. Во главе состава – уникальный паровоз П-36, производившийся с 1953 по 1956 гг.

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Теги:
ГЖД Музеи
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