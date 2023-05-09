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Происшествия

Один человек погиб на пожаре в поселке Дальнее Константиново

21 мая 2023 17:08  [1] Происшествия

Один человек погиб на пожаре в поселке Дальнее Константиново. 

В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области 21 мая поступило сообщение о пожаре в р.п. Дальнее Константиново.

На ул. Пионерской горел личный жилом дом.

Есть информация об одном погибшем.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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Теги:
Пожар
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