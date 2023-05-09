Один человек погиб на пожаре в поселке Дальнее Константиново Происшествия

Один человек погиб на пожаре в поселке Дальнее Константиново. В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области 21 мая поступило сообщение о пожаре в р.п. Дальнее Константиново. На ул. Пионерской горел личный жилом дом. Есть информация об одном погибшем. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области. Обстоятельства случившегося выясняются.

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