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Общество

Сильная магнитная буря обрушится на Землю на грядущей неделе

20 мая 2023 11:30  [206] Общество

Довольно сильная магнитная буря накроет Землю на грядущей неделе. Об этом предупредили учёные Института космических исследований РАН..

Как сообщает телеканал "360", пик геомагнитных волнений придётся на период с 23 по 26 мая.

так, согласно исследованиям, 23 мая уровень геомагнитной активности составит 4 балла по 10-балльной шкале, 24 мая - 5 баллов. Затем всплески пойдут на убыль. Но в середине июня прогнозируются новые вспышки.

Врачи предупреждают, что в дни особой активности магнитных бурь у человека могут обостряться хронические заболевания. В частности, у метеозависимых и пожилых людей возникает риск развития инфарктов, инсультов и гипертонических кризов. Кроме того, магнитные бури могут оказывать влияние и на ментальное здоровье.

Чтобы снизить их влияние на организм, нужно снизить физическую нагрузку и принимать натуральное успокоительное.

Кроме того, магнитные поля могут воздействовать на системы связи, электропитание и спутниковую навигацию, вызывая временные сбои и нарушения в их работе.

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Теги:
Здоровье Наука
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