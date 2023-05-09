Сильная магнитная буря обрушится на Землю на грядущей неделе

Довольно сильная магнитная буря накроет Землю на грядущей неделе. Об этом предупредили учёные Института космических исследований РАН..
Как сообщает телеканал "360", пик геомагнитных волнений придётся на период с 23 по 26 мая.
так, согласно исследованиям, 23 мая уровень геомагнитной активности составит 4 балла по 10-балльной шкале, 24 мая - 5 баллов. Затем всплески пойдут на убыль. Но в середине июня прогнозируются новые вспышки.
Врачи предупреждают, что в дни особой активности магнитных бурь у человека могут обостряться хронические заболевания. В частности, у метеозависимых и пожилых людей возникает риск развития инфарктов, инсультов и гипертонических кризов. Кроме того, магнитные бури могут оказывать влияние и на ментальное здоровье.Чтобы снизить их влияние на организм, нужно снизить физическую нагрузку и принимать натуральное успокоительное. Кроме того, магнитные поля могут воздействовать на системы связи, электропитание и спутниковую навигацию, вызывая временные сбои и нарушения в их работе.
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