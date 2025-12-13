Обновленные по нацпроекту проспекты Ленина и Гагарина обеспечат комфортный проезд к ледовым каткам Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершены дорожные работы на объектах национального проекта «Инфраструктура для жизни», обеспечивающих транспортную доступность к популярным местам зимнего отдыха. В полном объеме отремонтированы участки проспектов Ленина и Гагарина, которые являются основными подъездными путями к ледовым каткам в парках «Дубки» и «Швейцария». Об этом сообщили в МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей».

Работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» завершились осенью, готовность проверил глава города Юрий Шалабаев в ходе рабочего объезда. «Работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» 2025 года мы полностью завершили, причем некоторые дороги закончили раньше, например, проспект Ленина мы сделали летом. Какие-то дороги – в контрактные сроки осенью. Есть объекты, по которым контракт переходящий, их ремонт продолжится в следующем году. Во время проведения конкурсных процедур нам удалось получить экономию, на которую сделали еще один участок в Новинках», – заявил Юрий Шалабаев.

Реализация национального проекта повышает качество транспортной инфраструктуры и напрямую соответствует его цели – созданию комфортной и современной городской среды. Жители и гости Нижнего Новгорода теперь могут с удобством добираться до праздничных локаций. Ледовый каток в парке «Швейцария» уже открыт и будет работать в новогоднюю ночь. Для посетителей парка «Швейцария» также подготовлена «Новогодняя дискотека». Каток в парке "Дубки" готовится к открытию. О том, как еще можно провести новогодние праздники в Нижнем Новгороде рассказал Юрий Шалабаев. Ранее он также поделился, что у парка «Швейцария» появились новые парковочные места, что сделает отдых более комфортным.

Ремонт автомобильных дорог в Нижнем Новгороде проводится в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.