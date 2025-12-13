Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

В День Конституции в Нижнем Новгороде наградили детей-героев и провели правовой квиз для молодежи

12 декабря 2025 20:23 Общество
В День Конституции в Нижнем Новгороде наградили детей-героев и провели правовой квиз для молодежи

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации по всей Нижегородской области прошло множество мероприятий, посвященных главному Закону страны. В их число вошли: квизы, тематические классные часы, соревнования, выставки.

12 декабря состоялась торжественное мероприятие для подростков. В Штабе общественной поддержки «Единой России» сенаторы Российской Федерации Ольга Щетинина и Александр Вайнберг вручили первые паспорта юным нижегородцам.

«Когда я получил паспорт, я стал гражданином Советского Союза. Я помню, что очень гордился этим. Я знал, что весь мир меня будет уважать только за то, что я гражданин Советского Союза. И сегодня я хочу, чтобы россиян уважали так же, не меньше. И наша страна, как минимум на этом пути: действия наших героев на линии фронта и сплоченность нашего общества — все это позволяет быть уверенным в том, что ощущение гордости будет присуще и молодым россиянам, которые сегодня стали полноправными гражданами Российской Федерации», — подчеркнул сенатор Российской Федерации Александр Вайнберг.

Церемония вручения паспортов прошла в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!», организованной региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Нижегородской области и Главным управлением Министерства внутренних дел России по Нижегородской области при поддержке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

В торжественной церемонии вручения паспортов приняли участие 16 активистов «Движения первых»: отличники учебы, спортсмены, участники всероссийских олимпиад и волонтеры.

«Я учусь в школе № 29 Нижнего Новгорода, и я активист “Движения Первых”. Когда мне сообщили, что свой первый паспорт я получу в такой торжественной обстановке, я очень обрадовался. Это событие я буду долго помнить. Здорово, что я наконец-то получил документ, который позволит мне быть более самостоятельным», — поделился впечатлениями нижегородский школьник Сева Сторожилов.

Особое внимание было уделено чествованию детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» были награждены юные нижегородцы, совершившие героические поступки: спасшие людей на воде, на льду и при пожаре.

«Они совсем ещё юные, но в них столько отваги, что порой взрослым сложно поверить. Кто-то из них прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти человека. Кто-то пришёл на помощь во время пожара. Говорят, не было страшно — просто сердце подсказывало, что нужно действовать. Их поступки — доказательство того, что настоящий подвиг не знает возраста. А новое поколение растет сильным и достойным», — отметила сенатор Российской Федерации, руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Нижегородской области Ольга Щетинина.

Акция Совета Федерации «Дети-герои» существует более 10 лет. За эти годы медали получили около 2 тысяч ребят по всей стране — от Калининграда до Камчатки. В 2025 году награды вручили пятерым нижегородским школьникам: Матвею Андриенко и Денису Юрину из села Елизарово Сосновского муниципального округа за спасение на воде. Алине Карташовой и Екатерине Шульгиной из села Линда городского округа город Бор за спасение на льду. Екатерине Поносовой из села Тяпино Гагинского муниципального округа - за спасение на пожаре. 

«Я была дома, когда услышала звук пожарной сигнализации. Сначала я очень испугалась. Со мной были три младших брата. Они захотели спрятаться. Я поняла, что так делать нельзя, и стала выводить их из дома. А самого маленького пришлось выносить на руках. Я счастлива, что всё закончилось хорошо и нам всем вместе удалось спастись», — рассказала Екатерина Поносова.

11 декабря, накануне Дня Конституции, в библиотеке им. Фурманова Ленинского района Нижнего Новгорода прошел молодежный квиз «Закон в действии», организованный Нижегородским региональным отделением и местным отделением Ленинского района партии «Единая Россия» в рамках партпроекта «Историческая память». В соревновании приняли участие студенты – будущие экономисты-бухгалтеры.

«Сегодня мы отмечаем важный день в истории нашей страны — День Конституции России. Этот праздник является символом нашего правового государства и гарантией прав и свобод каждого гражданина. Благодаря Конституции у нас есть возможность выражать своё мнение и отстаивать свои права. Хочу подчеркнуть важность знания и соблюдения Конституции. Она не только регулирует наши права и обязанности, но и служит основным документом, который обеспечивает стабильность и единство нашего государства. “Единая Россия” традиционно проводит мероприятия патриотической тематики, вот и сегодня мы с ребятами собрались на квиз, посвященный празднику. Говорим о главном законе нашей страны на их языке», — подчеркнула исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Юлия Точилина. 

Участники в формате соревнования разбирали реальные правовые ситуации, учились применять нормы закона на практике и обсуждали значение Конституции в повседневной жизни. Мероприятие было направлено на повышение правовой грамотности и гражданской ответственности подрастающего поколения.

«Любой квиз — это возможность в игровой форме не только показать, но и обучить чему-то. Сегодня мы празднуем один из важнейших государственных праздников, а именно День Конституции. Наш квиз подробно расскажет ребятам о самом главном документе нашей страны. Студенты смогут взглянуть на Конституцию с разных точек зрения и понять, какую роль она играет в повседневной жизни каждого гражданина и общества в целом», — поделился депутат городской думы от партии «Единая Россия» по округу №11 Ленинского района города Нижнего Новгорода Алексей Родин.

Игра состояла из 7 раундов: «Вопросы-цифры», «Права и свободы в песнях», «Устами младенца», «Верю / не верю», «Набор букв», «Символы России» и «Основной Закон в Фокусе». Каждый этап соревнования включал 5-7 вопросов. На ответ участникам выделялось 30 секунд. 

В финале квиза активисты партии «Единая Россия» подарили всем участникам мероприятия новые издания Конституции Российской Федерации. 

Проведенные мероприятия стали частью системной работы партии «Единая Россия» по патриотическому воспитанию, поддержке общественных инициатив и правовому просвещению подрастающего поколения.

Напомним, современная Конституция Российской Федерации была принята по итогам всенародного референдума 12 декабря 1993 года. В 2020 году в Основной закон страны были внесены изменения, одобренные в ходе общероссийского голосования. 

Конституция — это главный нормативно-правовой акт государства. Он действует во всех субъектах Российской Федерации и имеет высшую юридическую силу. В нем закреплены основные права и обязанности граждан, структура органов власти, форма государственного устройства страны, порядок назначения президента и другие важные правовые аспекты.

Единая Россия Праздники
