Общество

Пункт проката детских товаров открылся в Кстовском районе

12 декабря 2025 18:50
Пункт проката детских товаров открылся в Кстовском районе

Фото: правительство Нижегородской области

В Кстовском районе Нижегородской области открылся пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. Он стал уже девятнадцатым в регионе и начал работу на базе комплексного центра социального обслуживания населения на бульваре Нефтепереработчиков, 3 в Кстове.

Как сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области, для оснащения новой точки закупили 287 единиц детского инвентаря. В перечень вошли кроватки, коляски, стульчики для кормления, автолюльки, автокресла и другая необходимая мебель и техника для малышей.

На открытии присутствовала местная жительница Мария Ходова. Она обратилась с просьбой об открытии такого пункта в Кстовском районе к губернатору Глебу Никитину во время прямой линии 25 ноября. По словам Марии, реакция властей была оперативной: уже через две с половиной недели пункт начал работу.

Заместитель министра социальной политики региона Вадим Цыганов сообщил, что работа по расширению сети таких пунктов продолжается. До конца года планируется открыть еще два — в Выксе и Сарове. Сейчас услугами проката уже воспользовались около 900 семей по всей области.

Прокат детских товаров — одна из пяти мер поддержки, включенных в федеральную программу "Демографическое меню", реализуемую в рамках национального проекта "Семья". Этот проект направлен на поддержку семей с детьми и создание комфортных условий для их жизни.

Получить вещи на прокат могут семьи, проживающие или временно находящиеся в Нижегородской области, если у них есть дети до трех лет и они относятся к одной из следующих категорий: многодетные, малообеспеченные, студенческие, семьи с детьми-инвалидами, одинокие родители, молодые семьи (родители до 35 лет), а также семьи участников специальной военной операции. Для получения услуг необходимо предоставить подтверждающие документы.

Отмечается, что воспользоваться пунктами проката могут не только жители тех районов, где они работают. Семьи из других населенных пунктов области также могут обратиться за помощью. Срок аренды зависит от типа предмета и его назначения.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин призвал нижегородских работодателей обеспечивать финансовой поддержкой сотрудников при рождении ребенка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

