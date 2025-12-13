Строительство бассейна для нижегородской школы №131 пока отложили

Фото:
В Нижнем Новгороде еще не началось строительство бассейна для школы №131. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Инициатива обустроить на территории школы бассейн и спортивный трамплин исходила от директора учреждения Ирины Боряковой, ныне директора департамента образования Нижнего Новгорода. В августе 2024 года она обратилась к главе государства Владимиру Путину с просьбой создать для школьников современные спортивные объекты.
На сегодняшний день выполнена лишь часть обращения — на территории школы установлен учебно-тренировочный трамплин К-6. Сейчас на нем проходят тренировки по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.
Что касается бассейна, то конкретных сроков начала его строительства пока нет. В министерстве спорта пояснили, что вопрос о возможном возведении объекта и источниках финансирования всё ещё находится на стадии проработки.
Пока потребности школьников в плавании закрываются за счёт уже существующих бассейнов, расположенных поблизости. Однако строительство собственного плавательного комплекса остаётся актуальным запросом со стороны школы и родителей учащихся.
Ранее сообщалось, что ещё более 20 млн рублей направят на восстановление здания бассейна "Динамо".
