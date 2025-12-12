Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Нижегородская полиция начала проверку после жалобы на курение в "Буревестнике"

12 декабря 2025 19:18 Общество
Нижегородская полиция начала проверку после жалобы на курение в Буревестнике

Фото: телеграм-канал "Кстати..."

Нижегородская транспортная полиция начала проверку после появления в сети сообщения о возможном курении в поезде "Буревестник", следующем по маршруту Нижний Новгород — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО. 

Фотография сигаретного окурка, якобы обнаруженного пассажиром в туалете поезда была опубликована в соцсетях. По словам авторов паблика, снимок прислали читатели. При этом они не исключают, что изображение может быть фейковым — ранее в пабликах уже появлялись спорные фотографии "из поезда".

В связи с публикацией Нижегородское линейное управление МВД России на транспорте организовало проверку. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Добавим, что это не первая проверка, связанная с "Буревестником". Ранее транспортная полиция уже начала разбирательство по факту возможной кражи из шкафа с верхней одеждой.

Напомним, скоростной двухэтажный поезд начал курсировать между Нижним Новгородом и Москвой 3 декабря. Читательница НИА "Нижний Новгород" поделилась впечатлениями о поездке. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

