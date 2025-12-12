Нижегородская полиция начала проверку после жалобы на курение в "Буревестнике"

Фото:
Нижегородская транспортная полиция начала проверку после появления в сети сообщения о возможном курении в поезде "Буревестник", следующем по маршруту Нижний Новгород — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.
Фотография сигаретного окурка, якобы обнаруженного пассажиром в туалете поезда была опубликована в соцсетях. По словам авторов паблика, снимок прислали читатели. При этом они не исключают, что изображение может быть фейковым — ранее в пабликах уже появлялись спорные фотографии "из поезда".
В связи с публикацией Нижегородское линейное управление МВД России на транспорте организовало проверку. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Добавим, что это не первая проверка, связанная с "Буревестником". Ранее транспортная полиция уже начала разбирательство по факту возможной кражи из шкафа с верхней одеждой.
Напомним, скоростной двухэтажный поезд начал курсировать между Нижним Новгородом и Москвой 3 декабря. Читательница НИА "Нижний Новгород" поделилась впечатлениями о поездке.
