Нижегородская полиция начала проверку после жалобы на курение в "Буревестнике" Общество

Фото: телеграм-канал "Кстати..."

Нижегородская транспортная полиция начала проверку после появления в сети сообщения о возможном курении в поезде "Буревестник", следующем по маршруту Нижний Новгород — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Фотография сигаретного окурка, якобы обнаруженного пассажиром в туалете поезда была опубликована в соцсетях. По словам авторов паблика, снимок прислали читатели. При этом они не исключают, что изображение может быть фейковым — ранее в пабликах уже появлялись спорные фотографии "из поезда".

В связи с публикацией Нижегородское линейное управление МВД России на транспорте организовало проверку. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Добавим, что это не первая проверка, связанная с "Буревестником". Ранее транспортная полиция уже начала разбирательство по факту возможной кражи из шкафа с верхней одеждой.

Напомним, скоростной двухэтажный поезд начал курсировать между Нижним Новгородом и Москвой 3 декабря. Читательница НИА "Нижний Новгород" поделилась впечатлениями о поездке.