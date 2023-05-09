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Общество

"Волонтёры Победы" запустили онлайн-флешмоб "Путь Победы"

22 мая 2023 15:32  [80] Общество

Ко Дню памяти и скорби в России запустили онлайн-флешмоб "Путь Победы". В память о тех, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма, кто пролил свою кровь на полях сражений, "Волонтёры Победы" предлагают зажечь виртуальные Свечи памяти. 

В рамках акции добровольцы доставят в Волгоград частицы Вечного огня из городов-героев России, чтобы в ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане зажечь самую масштабную огненную картину войны вместе с неравнодушными жителями города.

Параллельно в качестве символа единения всей страны и сопричастности к истории Сталинградской битвы Волонтёры Победы проводят онлайн-флешмоб, где каждый желающий может сделать видеокадр со Свечой памяти в руках. В День памяти и скорби при выкладывании огненной картины на Мамаевом кургане на большой LED-экран будет выведен коллаж с тысячами собранных кадров, которые сформируют онлайн-силуэт выкладываемой картины. 

Чтобы принять участие в онлайн-флешмобе, необходимо: зайти на страницу акции "Путь Победы" на сайте https://подвиг80.рф/; снять видео, на котором необходимо показать себя и зажжённую Свечу памяти; загрузить видео на странице акции "Путь Победы" на сайте https://подвиг80.рф/pathofvictory

Также участники флешмоба могут опубликовать получившееся видео в социальных сетях с хештегами #ВолонтёрыПобеды #ПутьПобеды, добавив к публикации историю своего героя и его путь к Победе: триумфальные сражения, доблестный труд в тылу, тяжелое бремя в госпиталях, заключение в концлагере или просто стойкость в годы Великой Отечественной войны.

Принять участие в онлайн-акции можно с 22 мая. 

Справка

2023 год – год 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В феврале Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" запустило Всероссийский проект "Код доступа: Сталинград". Он включает в себя целый цикл мероприятий Движения, объединяющих молодежь и всех, кто любит свою Родину, и посвященных 80-летию Победы в Сталинградской битве. Проект "Код доступа: Сталинград" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, а мероприятия проекта включены в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, утвержденный Правительством Российской Федерации.

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