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Общество

Подрядчик завершает ремонт в сквере на улице Культуры по программе ФКГС

23 мая 2023 10:48  [57] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Подрядная организация близка к завершению работ в сквере у домов №№ 2 и 4 по ул. Культуры по программе ФКГС. Об этом сообщили в администрации Сормовского района Нижнего Новгорода.

Так, рабочие уже приступили к установке малых архитектурных форм на объекте.

Как уточнила глава Сормовского района Светлана Горбунова, жители близлежащих домов ранее указывали на отсутствие освещения на данном участке.

"После завершения реконструкции в сквере появятся качели, скамейки, урны, светильники. Проект также предусматривает посадку 136 единиц зеленых насаждений. На данный момент завершается укладка нового покрытия, проложена кабельная линия для освещения, установлена часть опор, корпуса качелей", - добавила она.

Также в 2023 году на территории района по программе "Формирование комфортной городской среды" будут благоустроены сквер по ул.Коминтерна у д.250 (Центр детского творчества), бульвар (пр.Кораблестроителей, вдоль жилых домов №№ 22-26) и пешеходная зона на ул.Федосеенко и озелененная территория по ул.Федосеенко (военный городок). Данные объекты набрали наибольшее количество голосов в рамках рейтингового голосования в 2022 году.  

Тем временем, в Нижнем Новгороде продолжается голосование по выбору объектов благоустройства, на которых начнётся работа в 2024 году.

"До окончания голосования остаётся около двух недель, и на сегодня свой выбор сделали почти 90 тысяч нижегородцев. Это хороший показатель, но призываю тех, кто ещё не оставил своё мнение, сделать это на сайте "Голос За", в волонтёрский пунктах в торговых центрах и в МФЦ. К слову, сам я проголосовал в самом начале кампании, что заняло это не больше пяти минут. Давайте вместе сделаем наш город ещё красивее и комфортнее вместе", - обратился к нижегородцам Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что почти 30 общественных пространств благоустроят летом 2023 года в Нижнем Новгороде по программе ФКГС.

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Теги:
Сормовский район ФКГС
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