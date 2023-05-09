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Экономика

Нижегородское ООО "Питеко" стало 220-м участником нацпроекта "Производительность труда"

23 мая 2023 12:45  [79] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Питеко" из Балахны стало 220-м участником национального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области. Внедрять бережливые технологии в компании будут эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

Предприятие специализируется на выпуске пищевых продуктов на основе природных сахарозаменителей под брендом "ФитПарад".

"Уже 220 компаний из региона внедряют бережливые технологии. Важно, что в проект включаются компании из районов области. В Балахнинском муниципальном округе уже девять организаций участвуют в нацпроекте "Производительность труда". Многие из них показали отличные результаты. Например, балахнинский производитель электрощитового и пожарного оборудования "Узола" одним из первых вступил в нацпроект. Сегодня производственная система работает почти на всем предприятии. Кроме того, в конце апреля они открыли собственную "фабрику процессов", где обучают инструментам бережливого производства своих сотрудников. Не сомневаюсь, что новый участник нацпроекта также покажет хорошие результаты", - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК будут работать на ООО "Питеко" в течение шести месяцев. За это время проведут аудит компании, выявят и устранят "узкие места".

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8(800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Напомним, национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, основная задача которых – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Ранее сообщалось, что почти на 20% благодаря нацпроекту выросла производительность труда у нижегородского завода по производству арматуры.

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Теги:
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