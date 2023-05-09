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Культура и отдых

Фестиваль сирийской культуры открылся в Нижнем Новгороде

23 мая 2023 13:50  [75] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фестиваль сирийской культуры открылся в Нижнем Новгороде на площадке культурного центра "Рекорд".

С приветственным словом на открытии фестиваля выступил заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников. В мероприятии также приняли участие директор областного департамента внешних связей Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

"В октябре прошлого года делегация Нижегородской области побывала с визитом в Сирийской Арабской Республике. Это был поистине уникальный опыт – мы ближе познакомились с арабской историей и культурой. На встрече с министром культуры Сирии Любаной Мушаввах мы обсудили направления культурного обмена между Нижегородской областью и Сирией, в частности, возможность проведения взаимных Дней культуры. В ближайших планах – организация культурно-образовательных и спортивных мастер-классов для жителей сирийской провинции Латакия, выступление нижегородского творческого коллектива, проведение ряда деловых встреч и переговоров. На этом "фундаменте" взаимных и регулярных контактов можно выстраивать сотрудничество любого уровня", - отметил Петр Банников.

В рамках фестиваля для гостей провели мастер-класс по изготовлению мозаичного полотна, представив им уникальную технику создания сирийского искусства. В мероприятии приняли участие также сирийские студенты, которые проходят обучение в ведущих нижегородских вузах.

"Для РФ Сирия – это надежный союзник, которому наша страна подставила свое плечо, чтобы сохранить суверенитет и независимость перед лицом международного терроризма. Что касается взаимоотношений Сирийской Арабской Республики и Нижегородской области, то у нашего региона очень серьезные планы на восстановление официальных двусторонних соглашений на региональном и муниципальном уровнях. Это даст возможность студентам из Сирии учиться в нижегородских вузах, а нижегородцы смогут беспрепятственно и безопасно посещать эту страну. Считаю, что площадка сегодняшнего фестиваля – это база для развития этих отношений", - сказал представитель МИД в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

После открытия фестиваля состоялся показ фильма "Дамаск. Вечный город" из документального цикла "По следам сирийских мудрецов". Его представила продюсер, сценарист и режиссер Оксана Матвеева. Фильмы цикла рассказывают о том, как проходила работа археологов из Санкт-Петербурга по сохранению мирового культурного наследия в Сирийской Арабской Республике. В фильмах показана тесная связь древней культуры этой страны и российской истории.

"Когда мы затевали цикл этих фильмов, думали о том, что сейчас будем показывать братскую мусульманскую страну. Но когда начали погружаться в атмосферу Сирии, то поняли, что эта страна - очень родная каждому русскому человеку. Во-первых, потому что там когда-то ходил апостол Павел, его проповеди впервые прозвучали именно там. И, конечно же, галилейское наречие древнеарамейского языка – то самое наречие, на котором говорил Иисус Христос, оно живет в маленькой горной деревне, и на эту тему тоже будет фильм. И этой невероятной сердечности и гордости за каждый «миллиметр» своей истории, которой обладают сирийцы, нам надо еще поучиться", - отметила Оксана Матвеева.

В рамках фестиваля в центре культуры "Рекорд" 23 мая в 19:00 пройдет мастер-класс от режиссера Оксаны Матвеевой на тему "Как снимать кино в горячих точках", а в 19:30 - показа фильма "Маалюля. Тайна слов Христа". 24 мая в 19:00 состоится показ фильма "3-D-Археология" и его обсуждение с представителем ННГАСУ Дмитрием Бариновым.

Кроме того, в дни работы фестиваля в фойе центра культуры "Рекорд" проходит выставка Диалы Алгадбан, студентки ННГАСУ, которая родилась и выросла в Сирии. На выставке представлены кадры с фотосъемки мастер-классов для интерактивного театра, а также археологических памятников в городе Ас-Сувайда.

Ранее сообщалось, что более 100 международных мероприятий прошло в Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
Международное сотрудничество Фестиваль
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