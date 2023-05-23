МИД РФ планирует запустить электронные визы 1 июля 2023 года Общество

Электронные туристические визы могут запустить уже 1 июля 2023 года. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Российско-китайском бизнес-форуме, сообщает телеканал "360".

Напомним, с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений оформление электронных виз было приостановлено.

Решетников отметил, что в настоящее время вопрос о возобновлении действия единой электронной визы находится в стадии проработки.

Введение сервиса существенно упростит процессы получения разрешений на посещение России и откроет доступ не только к групповым, но и к индивидуальным поездкам.

Ранее сообщалось, электронные визы будут оформляться для граждан 52 стран. Кроме того, будет утверждён полный перечень из 92 пунктов пропуска через государственную границу РФ, через которые иностранные граждане могут въезжать в Россию по этим визам.