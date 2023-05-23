Эксперт ЭИСИ о визите Глеба Никитина в Китай: "Это сигнал, что федеральный центр высоко оценивает работу губернатора и доверяет ему" Политика

Представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) оценили значение визита губернатора Нижегородской области в Китай. Глеб Никитин выступил на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае, где представил инвестиционный потенциал региона и озвучил предложения российского бизнеса о развитии сотрудничества с КНР.

"Во-первых, Глеб Никитин уверенно держится во время публичных выступлений. С одной стороны, он говорит о достаточно сложных экономических вопросах, требующих погружения в тему, но при этом простыми словами, шутит, улыбается. Это высокий класс коммуникаций, не каждый представитель региона может этим похвастаться.

Во-вторых, сам факт участия Глеба Никитина в таком статусном мероприятии — это сигнал, что федеральный центр высоко оценивает работу губернатора и доверяет ему.

Общий вывод такой: сейчас карьера нижегородского губернатора находится на подъеме, сам Глеб Никитин уверенно набирает очки и движется в "высшую лигу" российского политикума", - отметила эксперт ЭИСИ Анна Федорова.