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Общество

Госдума приняла закон о причинах признании загранпаспортов недействительными

24 мая 2023 12:35  [1] Общество

Госдума РФ приняла в трёх чтениях законопроект, который установил основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента, сообщил телеканал "360".

Согласно информации, проект предполагает внесение изменений в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

Теперь загранпаспорт будут признавать недействительным в случае его утери, непригодности, при прекращении гражданства или смерти владельца.

Также основанием для аннуляции документа послужат его невозврат после служебной командировки, факт отсутствия паспорта или его неполучение - и другие ситуации.

Закон установит сроки оформления загранпаспорта при обращении человека по месту жительства. Предусмотрены и правила изъятия этого документа.

В документе особо отмечается, что во всех случаях временного ограничения права на выезд из России органы госвласти, МСУ и иные организации обязаны уведомить об этом человека в течение трёх рабочих дней, указав основание, срок ограничения, дату и регистрационный номер решения.

Ранее сообщалось, что новый сервис для подтверждения личности в бытовых условиях теперь доступен в мобильном приложении "Госуслуги". Для активации услуги понадобятся биометрический загранпаспорт и смартфон с NFC-модулем.

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Теги:
Госдума Законопроекты
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