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Бизнес

Меню льгот и мер поддержки инвесторов появилось на сайте нижегородского Минимущества

25 мая 2023 10:27  [94] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Меню льгот и мер поддержки инвесторов теперь доступно на сайте нижегородского Минимущества. Об этом министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов рассказал в рамках прямого эфира Центра управления регионом Нижегородской области.

Темой эфира стал инвестиционный климат региона. Перечень льгот и мер поддержки с алгоритмом их получения теперь можно посмотреть по ссылке.

"У нас много имущественных мер поддержки бизнеса. Это, например, установление льготной платы за землю, предоставленную в аренду под завершение строительства объектов для обманутых дольщиков или реставрации памятников архитектуры. Если инвестор планирует строить автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию или готов рекультивировать свалку, чтобы потом реализовать свой инвестпроект на этой территории, он может претендовать на предоставление участка в аренду без торгов", - отметил Сергей Баринов.

Министр рассказал, что в ближайшее время на сайте Минимущества заработает личный кабинет инвестора, который поможет сократить сроки предоставления земельных участков без торгов. Все проблемные моменты будут решаться в электронном формате.

"После его запуска у инвестора появится возможность, не выходя из дома, отправлять и получать все необходимые документы для получения участков в аренду без торгов. Внедрение системы позволит сократить общую процедуру предоставления участков – от подачи инвестором ходатайства до заключения договора аренды –  более чем в два раза. Напомню, что регион входит в число пилотных субъектов РФ, где реализуется бережливый проект "Сквозной инвестиционный поток", его цель – сократить со стороны власти сроки всех подготовительных процедур к реализации инвестпроектов", - пояснил Сергей Баринов.

Ранее сообщалось, что земельные участки под 10 инвестпроектов стоимостью около 2 млрд рублей выделены в Нижегородской области.

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Теги:
бизнес Инвестиции
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