Пешеходные дорожки обустраивают в поселке Новинки Нижнего Новгорода по программе ФКГС Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Подрядчик уже приступил к обустройству пешеходных дорожек в поселке Новинки Нижнего Новгорода по программе ФКГС. Об этом сообщили в администрации Приокского района.

Согласно информации, уже выполнено более половины от общего объема работ. Перед укладкой твердого покрытия рабочие делают подготовительные слои из щебня, песка и нетканого синтетического материала. Всего на территории появится около 1,8 тысяч кв. метров дорожек из асфальта и порядка 500 кв. метров – из брусчатки.

По словам заместителя главы Приокского района Романа Ухабина, тротуары укрепляют бортовым камнем. Затем рабочие приступят к укладке резинового покрытия площадью около 1,8 тысяч кв. метров под новую детскую и спортивную площадки.

"В завершении планируется посадка деревьев и кустарников, а также установка различных скамеек, урн и информационных досок. Работы стремимся завершить к назначенному сроку – к середине июля", - отметил замглавы Приокского района.

В 2023 году в рамках ФКГС в районе благоустроят территорию на проспекте Олимпийском в ЖК "Окский берег" и Аллею любви в микрорайоне Щербинки-2. На обоих объектах работы находятся в активной стадии.

Ранее сообщалось, что почти 30 общественных пространств благоустроят летом 2023 года в Нижнем Новгороде по программе ФКГС. Работы на четырех объектах по программе ФКГС уже завершаются в Нижнем Новгороде.