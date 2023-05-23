Минэкономразвития РФ доработает критерии риска для проверок бизнеса

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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов провел селекторное совещание с регионами по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе федерального Минэкономразвития.
Согласно информации, на мероприятии обсуждались вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности и налогового законодательства для субъектов МСП.
По словам Андрея Белоусова, надзорные органы должны правильно выстроить риск-ориентированный подход, который не должен допускать перекосов, доставляющих неудобства предпринимателям.
Как рассказал замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, сейчас формируются перечни наиболее часто нарушаемых обязательных требований. Они классифицируются в зависимости от степени возможных последствий. Также в перечне указываются индикаторы возможных нарушений. На данный момент согласовано более 70 новых индикаторов риска по 32 федеральным видам контроля.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что снижение административного давления – один из основных запросов бизнеса. Так, в 2022 году был введен мораторий н проверки. В прошлом году было отменено или не допущено проведение более 500 контрольных мероприятий.
Также на совещании обсуждались результаты применения "переходного налогового режима" предприятиями сферы общественного питания. Замруководителя ФНС России Дмитрий Сатин доложил, что среднеквартальная выручка с учетом инфляции за год выросла в 1,5 раза, в то время как у остальных осталась примерно на прежнем уровне. Наблюдается рост численности работников и их заработной платы.
Кроме того, президент "Опоры России" Александр Калинин предложил продлить мораторий на рост кадастровой стоимости недвижимости на 2024 год.
Ранее сообщалось, что меню льгот и мер поддержки инвесторов появилось на сайте нижегородского Минимущества.
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