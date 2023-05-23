Минэкономразвития РФ доработает критерии риска для проверок бизнеса Экономика

Фото: пресс-служба Минэкономразвития РФ

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов провел селекторное совещание с регионами по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе федерального Минэкономразвития.

Согласно информации, на мероприятии обсуждались вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности и налогового законодательства для субъектов МСП.

По словам Андрея Белоусова, надзорные органы должны правильно выстроить риск-ориентированный подход, который не должен допускать перекосов, доставляющих неудобства предпринимателям.