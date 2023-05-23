"Диалоги о главном": молодогвардейцы рассказывают школьникам и студентам о своей гуманитарной миссии на Донбассе Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижегородской области стартовал образовательно-патриотический проект "Диалоги о главном" регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России". Об этом сообщили в НРО партии.

Молодые активисты, которые выезжали с гуманитарной миссией на Донбасс, проводят в образовательных учреждениях встречи со школьниками и студентами, на которых рассказывают о целях СВО, обстановке на освобожденных территориях.

По словам руководителя регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Романа Зыкова, одна из главных миссий проекта – донести правду. И такие встречи заставляют молодежь задуматься о происходящих событиях, о гордости за свою страну, отзывчивом отношении к людям.

"Мы считаем, что просто обязаны рассказывать правду. Потому что те ребята, которые ездили на освобожденные территории помогать жителям Соледара, Артемовска, Донецка, Харцизска, Зугресса, Мариуполя, которые сами раненых носили в госпитали, собственными глазами видели полностью разрушенные киевской хунтой города и села, понимают и знают о чем говорить с молодежью. Опять же наши ребята показывают, что мы один народ. И армия России не воюет с народом Украины, а защищает мирное население, воюет с нацизмом, с западным оружием, в конце концов. Мы увидели, что молодежь активно интересуется этой темой. И когда мы начали этот проект, поняли, что он очень важный и востребованный", - рассказал о проекте руководитель МГЕР.

Интерактивные лекции состоят, в том числе, из краткого курса в историю. Молодогвардейцы напоминают, как и когда появилась Украинская СССР; героическом подвиге многонационального советского народа, спасшего мир от фашизма в годы Второй мировой войны; истоках и последствиях неонацизма на территории современной Украины, угрозе безопасности нашей страны и почему Россия начала спецоперацию. Также ребята делятся своими впечатлениями о поездках на Донбасс, историями волонтерской работы по помощи мирному населению и поддержке российских бойцов.

Проект реализуется при поддержке регионального министерства образования и науки.

"В сложившейся ситуации у молодежи возникает много вопросов вокруг специальной военной операции, поэтому для нас разъяснительная работа в образовательных организациях в рамках данной темы является одной из важнейших задач", - отметила и.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова.

Волонтер Денис Бегунов, недавно вернувшийся из города Харцызска Донецкой народной республики, уже прочел несколько лекций в Нижегородском губернском колледже.

"У наших студентов возникает очень много вопросов, они и нас часто спрашивают о происходящих событиях. С молодежью необходимо говорить об этом, необходимо объяснять. Когда ровесник ровеснику говорит о таких важных и сложных вещах, это вызывает у них большой отклик и доверие", - считает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Нижегородского губернского колледжа Ольга Шесслер.

Лекции проходили в форме живого диалога, студенты задавали волонтеру много вопросов.

"Можно много чего сказать, много чего придумать. Но когда человек, который видел это своими глазами, который ощутил на себе эту обстановку, жил в таких непростых условиях, он передает эту атмосферу страха и боли – то, что люди пережили под гнетом украинских нацистов за эти годы. Это очень страшно", - поделилась впечатлениями студентка колледжа Елизавета Лямина.

"Сегодня мы много узнали о ситуации, которая происходит в стране. Ведь сейчас идет большой поток дезинформации. Мне очень понравился рассказ волонтера о том, как он ездил помогать людям на Донбасс. Это достойно уважения, что он этим занимается. Нам сейчас не понять, что ощущают люди там, потому что мы живем в спокойной обстановке. Я считаю, что такие мероприятия надо проводить, чтобы знать свою историю, знать правду, задуматься, чем мы сами можем помочь", - рассказала по итогам лекции студентка Дарья Евстропова.

Как сообщил Роман Зыков, такие встречи активисты "Молодой Гвардии" планируют провести во всех школах Нижегородской области после летних каникул. А сейчас волонтеры готовятся к очередной поездке в Мариуполь в рамках гуманитарной миссии