"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 мая 2023 14:40  [41] Предварительную концепцию развития парка 1 Мая представили в Нижнем Новгороде
25 мая 2023 14:21  [66] Экскурсоводы из Городецкого округа прошли профессиональную аттестацию
25 мая 2023 14:12  [86] Звание "Заслуженный мастер НХП Нижегородской области" получат еще 14 специалистов отрасли
25 мая 2023 13:56  [80] Росстат заявил о росте цен на большинство медикаментов
25 мая 2023 13:40  [129] Парк 800-летия и Ярмарка в Нижнем Новгороде попали в топ-100 "Проект Россия"
25 мая 2023 13:28  [105] "Диалоги о главном": молодогвардейцы рассказывают школьникам и студентам о своей гуманитарной миссии на Донбассе
25 мая 2023 13:19  [106] Нижний Новгород и Бухара будут развивать сотрудничество в сфере туризма
25 мая 2023 12:52  [90] Российский кардиолог назвала три простых способа продлить жизнь
25 мая 2023 12:32  [138] Трех нижегородцев наградили во время заседания Заксобрания за вклад в развитие региона
25 мая 2023 12:21  [130] Среднемноголетний уровень укусов клещами в Нижегородской области превышен на 19,5%
Общество

"Диалоги о главном": молодогвардейцы рассказывают школьникам и студентам о своей гуманитарной миссии на Донбассе

25 мая 2023 13:28  [105] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижегородской области стартовал образовательно-патриотический проект "Диалоги о главном" регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России". Об этом сообщили в НРО партии.

Молодые активисты, которые выезжали с гуманитарной миссией на Донбасс, проводят в образовательных учреждениях встречи со школьниками и студентами, на которых рассказывают о целях СВО, обстановке на освобожденных территориях.

По словам руководителя регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Романа Зыкова, одна из главных миссий проекта – донести правду. И такие встречи заставляют молодежь задуматься о происходящих событиях, о гордости за свою страну, отзывчивом отношении к людям.

"Мы считаем, что просто обязаны рассказывать правду. Потому что те ребята, которые ездили на освобожденные территории помогать жителям Соледара, Артемовска, Донецка, Харцизска, Зугресса, Мариуполя, которые сами раненых носили в госпитали, собственными глазами видели полностью разрушенные киевской хунтой города и села, понимают и знают о чем говорить с молодежью. Опять же наши ребята показывают, что мы один народ. И армия России не воюет с народом Украины, а защищает мирное население, воюет с нацизмом, с западным оружием, в конце концов. Мы увидели, что молодежь активно интересуется этой темой. И когда мы начали этот проект, поняли, что он очень важный и востребованный", - рассказал о проекте руководитель МГЕР.

Интерактивные лекции состоят, в том числе, из краткого курса в историю. Молодогвардейцы напоминают, как и когда появилась Украинская СССР; героическом подвиге многонационального советского народа, спасшего мир от фашизма в годы Второй мировой войны; истоках и последствиях неонацизма на территории современной Украины, угрозе безопасности нашей страны и почему Россия начала спецоперацию. Также ребята делятся своими впечатлениями о поездках на Донбасс, историями волонтерской работы по помощи мирному населению и поддержке российских бойцов.

Проект реализуется при поддержке регионального министерства образования и науки.

"В сложившейся ситуации у молодежи возникает много вопросов вокруг специальной военной операции, поэтому для нас разъяснительная работа в образовательных организациях в рамках данной темы является одной из важнейших задач", - отметила и.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова.

Волонтер Денис Бегунов, недавно вернувшийся из города Харцызска Донецкой народной республики, уже прочел несколько лекций в Нижегородском губернском колледже.

"У наших студентов возникает очень много вопросов, они и нас часто спрашивают о происходящих событиях. С молодежью необходимо говорить об этом, необходимо объяснять. Когда ровесник ровеснику говорит о таких важных и сложных вещах, это вызывает у них большой отклик и доверие", - считает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Нижегородского губернского колледжа Ольга Шесслер.

Лекции проходили в форме живого диалога, студенты задавали волонтеру много вопросов.

"Можно много чего сказать, много чего придумать. Но когда человек, который видел это своими глазами, который ощутил на себе эту обстановку, жил в таких непростых условиях, он передает эту атмосферу страха и боли – то, что люди пережили под гнетом украинских нацистов за эти годы. Это очень страшно", - поделилась впечатлениями студентка колледжа Елизавета Лямина.

"Сегодня мы много узнали о ситуации, которая происходит в стране. Ведь сейчас идет большой поток дезинформации. Мне очень понравился рассказ волонтера о том, как он ездил помогать людям на Донбасс. Это достойно уважения, что он этим занимается. Нам сейчас не понять, что ощущают люди там, потому что мы живем в спокойной обстановке. Я считаю, что такие мероприятия надо проводить, чтобы знать свою историю, знать правду, задуматься, чем мы сами можем помочь", - рассказала по итогам лекции студентка Дарья Евстропова.

Как сообщил Роман Зыков, такие встречи активисты "Молодой Гвардии" планируют провести во всех школах Нижегородской области после летних каникул. А сейчас волонтеры готовятся к очередной поездке в Мариуполь в рамках гуманитарной миссии

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь Единая Россия Молодая Гвардия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph