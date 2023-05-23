Фото:
Росстат заявил о росте цен на большинство медикаментов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно информации, в период с 16 по 22 мая подорожали все наблюдаемые препараты, кроме комбинированных анальгетиков и "Ренгалина".
Так, стоимость аллохола увеличилась на 0,5%, валидола — на 0,4%, корвалола — на 0,3%, метамизола натрия (анальгин отечественный) и поливитаминов — на 0,1%.
Всего с начала мая корвалол подорожал на 0,74%, "Левомеколь" — на 0,27%, валидол — на 0,88%.
При этом цена на поливитамины снизилась на 0,5%, а на "Эргоферон" — на 0,6%.
Напомним, в ноябре 2022 года Госдума приняла законопроект о возрождении производственных аптек.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+