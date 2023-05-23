Росстат заявил о росте цен на большинство медикаментов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Росстат заявил о росте цен на большинство медикаментов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно информации, в период с 16 по 22 мая подорожали все наблюдаемые препараты, кроме комбинированных анальгетиков и "Ренгалина".

Так, стоимость аллохола увеличилась на 0,5%, валидола — на 0,4%, корвалола — на 0,3%, метамизола натрия (анальгин отечественный) и поливитаминов — на 0,1%.

Всего с начала мая корвалол подорожал на 0,74%, "Левомеколь" — на 0,27%, валидол — на 0,88%.

При этом цена на поливитамины снизилась на 0,5%, а на "Эргоферон" — на 0,6%.

Напомним, в ноябре 2022 года Госдума приняла законопроект о возрождении производственных аптек.