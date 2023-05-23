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Общество

Звание "Заслуженный мастер НХП Нижегородской области" получат еще 14 специалистов отрасли

25 мая 2023 14:12  [89] Общество

На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли постановление "О присвоении звания "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области".

Звание присваивается за значительный вклад в сохранение, возрождение и развитие НХП региона, а также за заслуги в создании изделий, имеющих высокую художественную ценность. Лауреаты звания получают диплом, нагрудный знак и денежную премию 30 тысяч рублей.

С 2011 года звания "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области" уже удостоены 90 человек.

"Нижегородская область – регион, где бережно хранят и развивают традиции народного искусства. Художественные промыслы – это душа региона, наша визитная карточка. Важно не только поддерживать предприятия, предоставлять им различные льготы, но и поощрять лучших мастеров и художников. Именно поэтому ежегодно звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области" присваивается лучшим работникам отрасли. Большая часть кандидатов работает в сфере НХП более 20 лет! Это настоящие профессионалы, гордость нижегородской земли", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что трех нижегородцев наградили во время заседания Заксобрания за вклад в развитие региона

СПРАВКА:

Звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области" в 2023 году будет присвоено:

1. Бердникову Анатолию Анатольевичу – индивидуальному предпринимателю, Вознесенский муниципальный округ,

2. Бостиной Руфине Николаевне – вышивальщице закрытого акционерного общества "Гипюр", городской округ город Чкаловск,

3. Ереминой Валентине Александровне – вышивальщице закрытого акционерного общества "Гипюр", городской округ город Чкаловск,

4. Ильиной Светлане Викторовне – художнику росписи по дереву 6 разряда художественного цеха №2 Ордена "Знак Почета" акционерного общества "Хохломская роспись", город Семенов,

5. Коноплёвой Ларисе Владимировне – отделочнику художественных изделий из металла цеха №3 публичного акционерного общества "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова",

6. Коровашкиной Ирине Николаевне – художнику росписи по дереву 6 разряда художественного цеха №2 Ордена "Знак Почета" акционерного общества "Хохломская роспись", город Семенов,

7. Королевой Елене Игоревне – старшему мастеру художественного цеха №2 Ордена "Знак Почета" акционерного общества "Хохломская роспись", город Семенов

8. Короткову Дмитрию Евгеньевичу – обработчику художественных изделий из дерева 4 разряда токарно-ложкарного цеха Ордена "Знак Почета" акционерного общества "Хохломская роспись", город Семенов,

9. Наумовой Надежде Александровне – вышивальщице закрытого акционерного общества "Гипюр", городской округ город Чкаловск,

10. Паниной Лидии Сергеевне – художнику росписи по дереву общества с ограниченной ответственностью "Хохлома", Ковернинский муниципальный округ,

11. Челышевой Татьяне Ионовне – художнице общества с ограниченной ответственностью "Промысел", Ковернинский муниципальный округ,

12. Шапоровой Евгении Михайловне – вышивальщице закрытого акционерного общества "Гипюр", городской округ город Чкаловск,

13. Швецовой Наталье Александровне – художнице росписи по дереву 6 разряда общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Семеновская роспись"

14. Шипаевой Эльвире Лаврентьевне – изготовителю художественных изделий из металла цеха №2 публичного акционерного общества "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова".

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Теги:
Законодательное собрание НХП
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