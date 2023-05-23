Звание "Заслуженный мастер НХП Нижегородской области" получат еще 14 специалистов отрасли

На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли постановление "О присвоении звания "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области".
Звание присваивается за значительный вклад в сохранение, возрождение и развитие НХП региона, а также за заслуги в создании изделий, имеющих высокую художественную ценность. Лауреаты звания получают диплом, нагрудный знак и денежную премию 30 тысяч рублей.
С 2011 года звания "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области" уже удостоены 90 человек.
"Нижегородская область – регион, где бережно хранят и развивают традиции народного искусства. Художественные промыслы – это душа региона, наша визитная карточка. Важно не только поддерживать предприятия, предоставлять им различные льготы, но и поощрять лучших мастеров и художников. Именно поэтому ежегодно звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области" присваивается лучшим работникам отрасли. Большая часть кандидатов работает в сфере НХП более 20 лет! Это настоящие профессионалы, гордость нижегородской земли", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.
Ранее сообщалось, что трех нижегородцев наградили во время заседания Заксобрания за вклад в развитие региона
СПРАВКА:
Звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области" в 2023 году будет присвоено:
1. Бердникову Анатолию Анатольевичу – индивидуальному предпринимателю, Вознесенский муниципальный округ,
2. Бостиной Руфине Николаевне – вышивальщице закрытого акционерного общества "Гипюр", городской округ город Чкаловск,
3. Ереминой Валентине Александровне – вышивальщице закрытого акционерного общества "Гипюр", городской округ город Чкаловск,
4. Ильиной Светлане Викторовне – художнику росписи по дереву 6 разряда художественного цеха №2 Ордена "Знак Почета" акционерного общества "Хохломская роспись", город Семенов,
5. Коноплёвой Ларисе Владимировне – отделочнику художественных изделий из металла цеха №3 публичного акционерного общества "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова",
6. Коровашкиной Ирине Николаевне – художнику росписи по дереву 6 разряда художественного цеха №2 Ордена "Знак Почета" акционерного общества "Хохломская роспись", город Семенов,
7. Королевой Елене Игоревне – старшему мастеру художественного цеха №2 Ордена "Знак Почета" акционерного общества "Хохломская роспись", город Семенов
8. Короткову Дмитрию Евгеньевичу – обработчику художественных изделий из дерева 4 разряда токарно-ложкарного цеха Ордена "Знак Почета" акционерного общества "Хохломская роспись", город Семенов,
9. Наумовой Надежде Александровне – вышивальщице закрытого акционерного общества "Гипюр", городской округ город Чкаловск,
10. Паниной Лидии Сергеевне – художнику росписи по дереву общества с ограниченной ответственностью "Хохлома", Ковернинский муниципальный округ,
11. Челышевой Татьяне Ионовне – художнице общества с ограниченной ответственностью "Промысел", Ковернинский муниципальный округ,
12. Шапоровой Евгении Михайловне – вышивальщице закрытого акционерного общества "Гипюр", городской округ город Чкаловск,
13. Швецовой Наталье Александровне – художнице росписи по дереву 6 разряда общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Семеновская роспись"
14. Шипаевой Эльвире Лаврентьевне – изготовителю художественных изделий из металла цеха №2 публичного акционерного общества "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова".
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